The Caligula Effect 2 dévoile le thème de #QP

The Caligula Effect 2 continue son rythme effréné pour ses trailers, deux par semaine depuis son annonce alors que le jeu sort en juin au Japon. Et aujourd’hui, FuRyu et Historia nous font découvrir un extrait du thème du quatrième boss.

#QP is a cutie

La quatrième membre des Obbligato est donc #QP et sera doublée par Inori Minase. Vous avez déjà pu entendre cette comédienne et chanteuse en tant que Tsubasa Oribe dans Tokyo Mirage Sessions ou Rem dans Re:Zero. Malgré sa discographie, comme son personnage est une compositrice vocaloid, son thème est interprété par Arisa Kori. Et c’est Kairiki Bear qui s’est occupé de produire cette musique.

The Caligula Effect 2 sortira chez nous cet automne, sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.