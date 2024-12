The Blood of Dawnwalker, le nouveau RPG d’anciens de CD Projekt Red (The Witcher 3), sera dévoilé le mois prochain

Le début d’un nouveau chapitre pour l’après-The Witcher

Le tout nouveau studio qu’est Rebel Wolves est presque prêt à nous présenter officiellement The Blood of Dawnwalker, anciennement Dawnwalker, laissant entendre qu’il s’agit là d’un premier épisode menant à une plus large série. On découvre aujourd’hui un premier teaser pour le jeu avec un premier logo.

Il faudra maintenant patienter un bon mois avant d’en savoir plus puisque Rebel Wolves veut ici nous donner rendez-vous pour le 13 janvier prochain à 22 heures (heure de Paris), date à laquelle il en dévoilera davantage. Pour rappel, le studio est désormais aidé de Bandai Namco, qui distribuera le jeu comme il l’a fait avec The Witcher 3.

Pour rappel, The Blood of Dawnwalker sera un RPG AAA situé dans un univers de dark fantasy développé sur l’Unreal Engine 5, avec de nombreux choix à prendre, qui sortira sur PC et consoles à une date indéterminée. Le titre est donc attendu au tournant, surtout après les premières images de The Witcher 4 aperçues lors des derniers Game Awards.