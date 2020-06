The Big Con : Un jeu d’aventure loufoque signé Mighty Yell

Alors que tous les regards étaient tournés en direction de la conférence PlayStation 5 diffusée hier, un autre événement s’est déroulé un peu plus tôt dans la journée, The Escapist Indie Showcase. Dédiée à la scène indépendante, cette présentation a montré des jeux comme Windbound, Dreamscaper mais aussi… The Big Con, un jeu d’aventure complètement barré se déroulant dans les années 1990 aux Etats-Unis.

Le vidéo-club familial a besoin de votre aide

Développé et édité par Mighty Yell, un studio composé de plusieurs développeurs qui ont travaillé sur des projets comme Shadow of the Tomb Raider, Guacamelee! 2 et Runbow, vous incarnez Ali, « une adolescente conne », qui doit sauver le vidéo-club de sa mère, menacé par des gangsters et des voyous. Proposant des puzzles à résoudre et une exploration ouverte, vous devez gagner de l’argent par tous les moyens possibles, y compris en passant par le vol à la tire et les arnaques.

The Big Con sortira à une date inconnue sur PC via Steam et Xbox One.