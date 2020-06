Windbound dévoile un peu plus de gameplay et ses bonus

The Escapist Indie Showcase s’est ouvert avec une nouvelle vidéo pour Windbound. Et ce nouveau trailer renforce encore plus l’impression d’avoir affaire à un mélange entre Wind Waker et Breath of the Wild. Oui tout cela fait très Zelda, oui.

Windbound Waker

Annoncé en avril par Sony, il s’agit d’un jeu de survie où l’on incarne Kara. La jeune fille échouée sur une île déserte devra apprendre à se débrouiller et à construire différents moyens de transport pour naviguer entre les parties de l’archipel qui l’accueille. On connaissait déjà la date et les plateformes de ce jeu, la principale information à retenir aujourd’hui est donc les bonus de précommande : le costume, la dague et la rame ancestraux.

Windbound sortira le 28 août sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (Epic Games Store/Steam) et Stadia.