Tetris Effect : Connected sortira au lancement de la Xbox Series X | S

C’est au tour de Tetris Effect : Connected d’annoncer sa date de sortie après l’officialisation des prix et de la date de lancement des Xbox Series X et S. En effet, plusieurs studios ont confirmé la disponibilité de leurs jeux pour le 10 novembre, et Enhance Games n’y fait pas exception.

Une exclusivité temporaire pour Microsoft

Pour rappel, Tetris Effect : Connected est une extension multijoueur du jeu d’origine qui propose de tous nouveaux modes, comme le Zone Battle qui sera un 1 contre 1 classique permettant d’arrêter le temps, ou encore le mode Connected qui permettra jusqu’à 3 joueurs de partager leur écran.

Le remix du jeu sortira ainsi le 10 novembre prochain sur Xbox One et Xbox Series X | S. Les nouveautés de cette édition multijoueur débarqueront en revanche sous forme de mise à jour sur PS4, Epic Games Store et Oculus Quest seulement dans le courant de l’été 2021.