Tetris : Le film basé sur la création du célèbre jeu dévoile ses premières images

Autant vous rassurer tout de suite : non, personne n’a eu l’idée folle de faire un film qui adapte littéralement Tetris (le médiocre Pixels suffit). En revanche, Hollywood s’est intéressé à la production du jeu et à sa genèse mouvementée, et c’est Apple qui a lancé la production de ce film, qui va bientôt voir le jour mais uniquement sur petit écran. Pas de sortie cinéma pour ce biopic sans doute un peu romancé sur Henk Rogers, l’homme qui a importé le jeu le plus populaire du monde vers l’Occident, mais une diffusion prévue sur Apple TV+ le mois prochain.

Une histoire de blocs

Ce film promet donc de nous raconter l’histoire de Henk Rogers (incarné par Taron Egerton), qui va faire la découverte de Tetris en 88 lors du CES de Las Vegas. Un jeu qui va vite devenir une obsession, au point de l’emmener jusqu’en URSS pour y faire la rencontre de Alexey Pajitnov (Nikita Efremov), alors que les tensions entre les Etats-Unis et l’état soviétique sont encore très tendues.

Cette première bande-annonce veut clairement nous faire ressentir un petit esprit The Social Network, tout en donnant une allure un peu plus épique au parcours de Rogers dans son envie de rendre accessible Tetris au monde entier.

Si vous possédez un abonnement à Apple TV+, vous pourrez découvrir ce film Tetris dès le 31 mars prochain sur le service.