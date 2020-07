Tetris Effect Connected ajoute du multijoueur

Tetris Effect revient dans une version Connected sur l’écosystème Microsoft. Et en plus du jeu d’origine optimisé, on nous promet l’arrivée du multijoueur.

Avant Tetris Effect 99 ?

Tetris Effect: Connected sera une exclusivité temporaire puisqu’il sortira en fin d’année sur Xbox One, Xbox Series X et Windows 10 mais les versions PlayStation 4, Epic Games Store et Oculus Quest seront mise à jour gratuitement lors de l’été 2021. Mais chez Microsoft, il sera inclus dans le Game Pass et compatible Smart Delivery.

Concernant le multijoueur, plusieurs modes seront proposés que ce soit en local ou en ligne. Enhance a évoqué le mode Zone Battle qui sera un 1 contre 1 classique mais ajoutant la mécanique d’arrêt du temps du jeu de base. Et le mode Connected associera jusqu’à trois joueurs pour lutter ensemble contre un boss contrôlé par l’IA.