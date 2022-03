Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de la Tête de Diablotin. Celle-ci est obtenable en plein centre dans la capitale Leyndell.

Où trouver Tête de diablotin ?

Emplacement : Dans la capitale Leyndell

Une fois dans la capitale, progressez sur la grande route qui fait la jonction entre la porte Ouest et Est de la capitale. Continuez jusqu’à l’ouverture Est et regardez, une fois que vous êtes en face de la porte, sur votre droite. Sautez la rembarde et continuez tout droit pour ramasser l’item par terre et rentrer en possession de la Tête de gobelin.

