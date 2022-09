Test du AVerMedia Live Gamer Extreme 3, un boîtier de capture nouvelle génération

Avec les consoles de nouvelle génération et les logiciels qui se multiplient sur PC, il est de plus en plus facile de capturer ses moments de jeu et de les partager avec le monde. Mais pour le moment, rien ne remplace la qualité d’enregistrement d’un vrai boitier de capture, capable de retranscrire au mieux vos vidéos et de streamer avec beaucoup moins de pertes. AVerMedia s’est lancé sur ce créneau avec sa gamme des Live Gamer Extreme, généralement un peu plus accessible que ceux de la marque Elgato, bien que moins populaires.

Nous avons pu tester le dernier modèle en date avec le Live Gamer Extreme 3, un boitier de capture de dernière génération qui va de paire avec les dernières technologies du moment. Et il faut avouer que le boîtier a de bons arguments.

Un boitier de capture conçu pour la nouvelle génération

Cet AVerMedia Live Gamer Extreme 3 se veut être à la pointe de la technologie pour être l’accessoire idéal de votre PS5 ou de votre Xbox Series. Avec sa taille relativement standard, il se branche aussi très facilement. Simple Plug & Play, il vous suffit simplement de brancher votre boîtier en HDMI et de le relier de votre console à votre ordinateur, et le tour est joué. Mention spéciale également à la présence d’une entre et d’une sortie audio (line-in, line-out), vous permettant de dissocier les pistes audio, pour par exemple, les gérer indépendamment sur un logiciel ou une table de mixage.

Son atout majeur, c’est de pouvoir capturer jusqu’à de la 4K en 30 fps, avec une qualité de capture irréprochable étant donné qu’il ne va pas compresser vos vidéos. Il est évidemment possible de capturer en Full HD avec du 1080p et 60 fps (tout en jouant sur un écran 120 Hz) pour ajouter plus de fluidité. Mais surtout, il dispose d’une compatibilité avec le VRR, le Taux de rafraichissement variable, qui permet de rendre l’image plus nette et sans coupure. Sachant que la PS5 et la Xbox Series sont maintenant toutes les deux compatibles avec le VRR, c’est un bon point.

Le seul bémol que l’on pourra pointé est qu’il ne permet pas de capturer les jeux sous HDR (il est tout de même possible de capturer tout en jouant sous HDR, seulement ce ne sera pas visible sur la capture). Vous pouvez également « downscale » vos captures afin d’avoir la bonne résolution pour mettre en ligne ensuite vos sessions de gameplay sur YouTube. Vous pouvez par exemple jouer en 1440p/60 FPS et obtenir un rendu 1080p/60 FPS sur votre capture finale.

Il se veut aussi être le compagnon idéal pour tous les streamers avec un temps de latence ultra faible, qui permet de streamer sans décalage et sans coupure, avec une fidélité extrême. Ce qui est particulièrement utile pour streamer des jeux qui vont très vite à l’écran, comme des FPS ou des jeux de combat.

De plus, avec son logiciel AVerMedia RECentral, il permet d’associer plusieurs de vos comptes sur les différents sociaux afin de diffuser en ligne votre partie sur toutes les plateformes sans problème. Le logiciel est vraiment très simple d’utilisation que ce soit pour de la capture simple ou du streaming, nous avons accès à toutes les options importantes en quelques clics. Bien entendu il est toujours possible d’utiliser un autre logiciel comme OBS avec cet AVerMedia Live Gamer Extreme 3.

On rappellera tout de même qu’il est bien nécessaire d’avoir un ordinateur à disposition. Vous l’aviez sans doute compris en lisant ces lignes, il est nécessaire de bien relier le boîtier. Il n’est pas possible de faire de l’enregistrement seul, sur une carte SD ou un disque interne par exemple, comme d’autres fabricants commencent à le faire. Pour un boîtier qui ne dépasse pas les 200€, ce n’est absolument pas un point négatif, surtout quand on nous propose un enregistrement 4K, mais il est bon de le noter.

Caractéristiques techniques

Voici les caractéristiques techniques du Live Gamer Extreme 3 :

Interface: USB 3.2 (Gen 1) Type-C (plug and play, UVC)

Entrée Vidéo: HDMI 2.0

Sortie Vidéo (Pass-Through): HDMI 2.0

Entrée Audio: HDMI 2.0 / Jack 3.5 mm 3-Pole

Sortie Audio (Pass-Through): HDMI 2.0 / Jack 3.5 mm 3-Pole

Résolutions maximales HDR Pass-Through : 2160p60 / 1440p120 / 1080p240

Résolutions maximales VRR Pass-Through : 1440p120 / 1080p120

Résolutions Max Supportées (Entrée Vidéo): 2160p60/1440p120

Résolutions Max Supportées en Enregistrement: 2160p30 / 1080p60

Dimensions:(L x l x H): » 112.5 x 66.1 x 20.9 mm

Poids: 85 g

Cet AVerMedia Live Gamer Extreme 3 est une très bonne pioche pour les personnes qui cherchent à capturer leur séquence de jeu sur consoles, ou qui veulent streamer. Que ce soit pour une diffusion en direct ou simplement de l’enregistrement vidéo, le boîtier fait très bon son taff. La possibilité de capturer avec VRR, l’audio séparé, et sa facilité d’utilisation en font une très bonne alternative à un Elgato par exemple. Il reste cependant un boîtier de capture dédié à la nouvelle génération, moins conseillé pour la PlayStation 4, Xbox One et Switch (et obsolète pour les anciennes consoles) qui reste un peu gourmand : attention aux configurations modestes. Avec le Live Gamer Extreme 3, AVerMedia arrive tout de même à fournir un boîtier de capture complet et solide pour toute personne qui veut streamer ou capturer du gameplay à un prix abordable.