Test Drive Unlimited Solar Crown : Gameplay, clans, monde ouvert… On fait le point sur le jeu de course de KT Racing et Nacon

Chapeauté par les Français de KT Racing (ou Kylotoon) et Nacon, ce jeu de course massivement multijoueur en monde ouvert arrivera dès la rentrée prochaine sur PC et consoles, soit environ treize ans après la commercialisation du dernier épisode de la saga. En amont de son lancement, nous vous proposons un récapitulatif de tout ce que nous savons à son sujet. Etant donné que nous lui avions déjà consacré une chronique AG Summer en 2023, cet article s’attardera essentiellement sur les informations inédites partagées entre-temps par les développeurs.

Sharps et Streets en quête du Solar Crown

Dans Test Drive Unlimited Solar Crown, nous serons invités à parcourir l’île asiatique moderne et luxueuse de Hong Kong. Recréée à l’échelle 1:1, autrement dit à taille réelle, elle a été choisie pour être le terrain de jeu de la prochaine édition du Solar Crown, une prestigieuse compétition qui verra s’affronter les clans des Sharps et des Streets. Dès le début de la partie, nous devrons donc concevoir un avatar et décider quelle bannière nous souhaitons défendre, ce qui nous permettra de débloquer diverses récompenses uniques au cours de notre progression.

D’après le site officiel de la production, les Sharps se perçoivent comme une Élite se distinguant par un certain goût du raffinement classique. Ils représentent cette « société d’en haut » qui se caractérise par son style élégant et contemporain. Respectant les valeurs portées par les traditions, ils méprisent l’hypocrisie de leurs adversaires qu’ils jugent comme étant un manque de maturité.

Mais les Streets ne sont pas là pour faire de la figuration et sont prêts à tout pour le prouver. Animés par une culture de la rue « underground », extravagante, voire provocante à l’extrême, ils se moquent du côté « old school » et bourgeois de leurs concurrents. Pour eux, la victoire et la gloire s’acquièrent en marquant les esprits, quitte à casser les codes.

Un contenu riche en perspective ?

Côté contenu, nous espérons qu’il sera conséquent dès le lancement, et ce même si KT Racing et Nacon ont probablement déjà prévu de l’agrémenter de mises à jour gratuites et payantes dans les mois à venir. Bien que le roster complet des voitures n’ait pas encore été dévoilé, on nous promet qu’il sera dense et personnalisable grâce à la quinzaine de concessions et aux ateliers répartis dans la région.

Plus précisément, notre garage accueillera de nombreux modèles différents, des daily driver des années 60 aux hypercars modernes, qui proviendront tous des catalogues d’une trentaine de constructeurs officiels tels que Lamborghini, Aston Martin, Audi, Mercedes, BMW, Ferrari, Porsche, Range Rover, Koenigsegg, Apollo et Bugatti pour ne citer qu’eux.

Nous nous attendons aussi à ce que les activités solos et multijoueurs soient assez nombreuses et variées dès la sortie puisqu’il y aura, par exemple :

les classiques courses sur circuit, dans lesquelles nous effectuerons un nombre de tours spécifiques jusqu’à franchir la ligne d’arrivée;

les courses sprint, où il faudra aller d’un point A à un point B rapidement en passant par des portes placées sur l’ensemble du tracé;

le Time Attack, l’équivalent ici du contre-la-montre;

la Domination, une course sprint déterminant le vainqueur aux points, ces derniers étant attribués en fonction de notre classement au passage de chaque checkpoint et sachant qu’il y en aura un sur le parcours qui nous en octroiera le double;

les Challenges, des duels lancés sur le pouce lorsque nous serons en conduite libre;

les Missions de transports ou de convois;

les Lifestyle Battles, des affrontements temporaires entre Sharps et Streets où la victoire sera déterminée en accomplissant un objectif précis comme remporter un maximum de Challenges, dépenser/accumuler le plus d’argent possible, ou réaliser des prouesses via le système F.R.I.M. (Free Ride Instant Money);

les Hot Heads, des Time Attack à distance en ligne entre les joueurs et les joueuses qui se renouvelleront quotidiennement;

et les High Stakes, des Hot Heads où nous devrons battre le meilleur chrono en trois tentatives maximums et sachant que des frais d’entrée s’appliqueront à chaque essai, faisant ainsi grossir une cagnotte globale qui ne sera répartie qu’entre les pilotes les plus performants à la fin.

Notez que les hubs sociaux comme le Solar Hotel, notre lieu de résidence principal, les QG des clans, les casinos, les boites de nuit et les rooftops de Hong Kong (les toits en français) seront également les lieux parfaits pour rencontrer et/ou défier d’autres passionnés d’automobile en vue de devenir le Solar King ou la Solar Queen. Quant aux globe-trotteurs, ils prendront certainement plaisir à explorer les moindres recoins des neufs districts de l’île afin de localiser les épaves de voitures et près de 300 collectibles qui s’y cachent.

Une conduite plus réaliste mais toujours accessible au grand public ?

Concernant le gameplay, nous n’avons pas pu tester la démo du titre proposée pendant le Steam Next Fest en juin mais nous savons que les développeurs souhaitent qu’il soit plus réaliste et moins orienté arcade que dans Test Drive Unlimited 2.

Concrètement, ils semblent avoir particulièrement planché sur la physique de chaque véhicule et ce n’est pas tout car en intégrer un en jeu pouvait prendre jusqu’à quatre mois en fonction des contraintes rencontrées en interne (modélisation en accord avec les exigences de la marque concernée, gestion des éclairages intérieurs, création d’animations spécifiques, sonorisation du moteur, placement des caméras, ressenti prenant en compte les conditions météorologiques et la surface sur laquelle il roule…).

Cependant, l’expérience devrait rester suffisamment accessible afin d’offrir les meilleures sensations possibles au grand public, au volant comme à la manette. Si nous rencontrons trop de difficultés à contrôler notre bolide, des aides seront utilisables et ajustables selon nos préférences, à l’image de l’anti-blocage des roues (ABS), du contrôle de la traction (TCS), de la trajectoire dynamique et de la boite de vitesses (semi-automatique ou manuelle). Sans surprise, moins nous en activerons, plus les récompenses potentielles à la clé seront importantes et intéressantes pour nous.

Bien entendu, les ateliers laisseront à celles et ceux s’y connaissant en mécanique l’opportunité de changer eux-mêmes/elles-mêmes un large panel de pièces (échappement, freins, transmission, suspensions…) et d’affiner leurs propres réglages. Les autres, eux, pourront basculer entre huit modes de pilotage différents :

Sport, qui est adapté aux courses à vitesse élevée, notamment sur les grands axes tels que les autoroutes, et procure une certaine souplesse facilitant la prise de trottoirs en ville;

Dirt, pensé pour les activités sur terre et graviers grâce à une direction réactive et une transmission courte;

Dynamique, utile lors des événements dans les zones urbaines exiguës où il est nécessaire d’accélérer, ou réaccélérer fréquemment;

Tout-terrain, qui comme son nom l’indique est conçu pour tous les types de terrains (tarmac, chemin, asphalte…);

Pluie, parfait pour rouler de façon plus sécurisée dans des conditions humides;

Circuit, qui mise sur une boite de vitesses longue permettant de profiter de toute la puissance du moteur et rigidifie la voiture, ce qui la rend plus stable mais plus sensible aux imprévus sur la route;

Cross-country, afin d’être davantage compétitif hors-piste grâce à une transmission courte, fournissant du couple, et des suspensions souples;

et Confort, pensé pour le « cruising » et l’exploration.

Hong Kong, future région préférée des fans de jeux de course ?

Sur le plan technique, les équipes de conception ont également fait pas mal de promesses au public. Toutefois, il faudra patienter jusqu’à la sortie de la production pour découvrir si elles seront tenues ou non. A priori, un gros travail a été effectué dans le but d’adapter correctement le KT Engine à la formule en monde ouvert connecté de cet épisode.

En plus de reproduire fidèlement tous les bolides que nous conduirons, visuellement et auditivement, le moteur devrait donc être capable de nous immerger dans l’ambiance dépaysante de Hong Kong. Cela passera forcément par de jolis graphismes, de jour comme de nuit, sous le soleil et la pluie, en passant par la conduite dans les ruelles étroites, grands axes, à flanc de montagnes, forêts et plages de l’île. Une agréable bande-son pour les oreilles, portée par les six stations de radios thématiques au programme, aiderait aussi à atteindre cet objectif.

Pour ce qui est des performances, les configurations requises sur PC n’ont malheureusement pas encore été révélées mais attendez-vous à des modes « Qualité », en 1440p/30 fps, et « Performances », en 1080p/60 fps, sur consoles. Notez d’ailleurs que des phases bêtas seront organisées sur ces plateformes courant août, sans plus de précisions pour le moment.

Quand sortira Test Drive Unlimited Solar Crown ?

Test Drive Unlimited Solar Crown arrivera le 12 septembre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour rappel, le précommander vous permettra d’acquérir gratuitement la Ford GT de 2006 day one.

Sachez également que quatre éditions différentes du jeu de course sont disponibles à la vente : Standard, Silver Sharps, Silver Streets et Gold (ou Deluxe sur consoles). Chaque Silver vous octroiera un accès au Solar Pass, deux packs cosmétiques et deux voitures exclusives. Pour la Sharps, ce sera la Jaguar F-Type SVR Coupé et l’Audi R8 Spyder V10 RWS tandis que la Streets aura droit au Land Rover Range Rover Sport SVR et à la Mercedes-Benz SLS AMG.

Quant à la Gold/Deluxe, en plus de réunir le contenu de base et celui présent dans les Silver, elle nous laissera la possibilité de découvrir le titre avec sept jours d’avance sur la date de sortie officielle, soit dès le 5 septembre, déverrouillera automatiquement les vingt premiers paliers du Solar Pass, et inclura un pack cosmétique et deux bolides supplémentaires : la Maserati MC20 et la Chevrolet Camaro ZL1 1LE.