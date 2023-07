Test Drive Unlimited Solar Crown : Gameplay, open world, 2024… Tout savoir en vidéo

Chapeauté par Nacon et développé par KT Racing, Test Drive Unlimited Solar Crown est un jeu de course particulièrement attendu. Certes, parce qu’il a été régulièrement reporté mais aussi parce qu’il signe le retour d’une série qui a marqué les joueurs et joueuses il y a un petit moment maintenant. A l’époque, il proposait un monde ouvert riche, et surtout, fun manette en main. On aimerait donc retrouver ces aspects dans ce nouvel opus, qui semble garder les forces de son héritage mais qui a eu du mal à convaincre pour certains points. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir dans cette vidéo.

Test Drive Unlimited Solar Crown est pour l’instant prévu pour début 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. La version Switch était encore listée sur la fin de la dernière présentation mais on attendra une nouvelle confirmation pour celle-ci.