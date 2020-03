Parmi les grosses sorties de la semaine, on y retrouve un certain Resident Evil 3 Remake qui pointera le bout de son nez sur PC, PlayStation 4 et Xbox One ce 3 avril 2020. Dans la même veine que le très bon remake de Resident Evil 2, celui-ci propose une aventure absolument magnifique visuellement. Peut-être pas forcément aussi bien réussi que son aîné, il devrait vous proposer une expérience intense.

C’est ce que l’on vous présente dans cette vidéo, où l’on s’attarde sur les nouveautés, qualités et défauts de cette itération 2020. On vous explique le tout avec notre avis, tel un test complet et avec un peu de gameplay inédit (et sans spoil). Qu’en pensez-vous ?