La plus grosse sortie du mois d’avril est sans conteste celle de Final Fantasy VII Remake, qui s’est fait attendre durant de nombreuses années. Pour l’occasion, nous vous avons déjà publié notre test en version écrite sur le site, ainsi qu’un dossier revenant sur les enjeux de ce remake.

On vous propose maintenant de redécouvrir tout cela en images, avec des captures maison regroupant des morceaux de gameplay et des cinématiques issues du jeu. On fait le point sur les forces et faiblesses du titre, qui a beaucoup de choses à proposer malgré le fait qu’il ne couvre que les événements de Midgar. Rassurez-vous, ces images ne contiennent aucun spoil et ne vont pas au-delà des premiers chapitres du jeu.