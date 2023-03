Tekken 8 montre la fureur de Marshall Law

On n’arrête plus Tekken 8 et Bandai Namco qui continuent d’enchaîner les bandes-annonces dédiées aux personnages du jeu. Et comme on le pressentait vendredi avec la vidéo de Paul Phoenix, le suivant était bien Marshall Law. Oui oui, le dernier trailer date bien de vendredi dernier et on en est au cinquième en moins d’un mois et demi. Quand on vous dit que le rythme est effréné…

Tekken 8 a sorti les nunchakus

On a donc droit au match retour entre Paul et Law en reprenant les mêmes terrains mais c’est cette fois-ci Law qui met les coups. Ce qui nous donne donc l’occasion de constater qu’avec son nouveau moteur, le jeu profite des graphismes plus poussés pour renforcer encore l’hommage à Bruce Lee dont le personnage est un hommage évident.

Chose surprenante, la vidéo n’a pas été dévoilée par l’éditeur du jeu comme d’habitude mais par la chaîne Youtube officielle de PlayStation qui continue donc d’avoir un lien privilégié avec cet épisode depuis son annonce lors d’un State of Play. Malgré cela, le jeu sortira bien sur PC, PlayStation 5 et aussi Xbox Series à une date encore inconnue (même si cela se fera probablement dans cette année fiscale).

Ce qui fait d’ailleurs un peu peur vu le rythme des vidéos. En effet avec environ un personnage par semaine, on part sur un sacré casting si le jeu continue comme ça et n’arrive pas cette année. Les annonces de combattants sont le principal outil de communication pour les jeux de combat et on voit bien Street Fighter 6 qui n’a plus rien à dire à quelques mois de la sortie vu son casting éventé. Mais bref, rendez-vous probablement dans quelques jours pour plus de Tekken 8…