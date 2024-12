Team Ninja et le studio AAA de Koei Tecmo sortiront de nouveaux jeux l’année prochaine

Une année cruciale pour le groupe

Chez Koei Tecmo, le studio consacré aux développement de jeux AAA est actuellement bien occupé. Le producteur Yosuke Hayashi tient à nous le rappeler lors de ses vœux pour 2025. Celui qui a notamment travaillé sur des titres allant de Wo Long Fallen Dynasty à Nioh en passant par Dead or Alive ou Wild Hearts précise même que 2025 sera l’année où le studio AAA du groupe dévoilera et sortira son projet :

« 2025 devrait être une année où nous pourrons annoncer et sortir divers titres, y compris le titre AAA du studio dont je suis actuellement responsable. »

Un commentaire qu’il a réaffirmé chez Famitsu :

« En 2025, nous serons en mesure de sortir le premier jeu du nouveau studio de développement de Koei Tecmo Games, AAA Studio. Nous travaillons actuellement d’arrache-pied sur son développement ! »

Et c’est le même son de cloche chez Team Ninja, qui appartient au groupe Koei Tecmo. Le studio s’apprête à célébrer un anniversaire important et indique vouloir sortir plusieurs jeux en lien avec cela :

« En 2025, Team Ninja fêtera son 30e anniversaire et nous espérons annoncer et sortir des titres adaptés à l’occasion. »

Il pourrait donc s’agir de compilations, de remasters ou de remakes venant célébrer l’histoire du studio. À moins qu’il ne s’agisse simplement d’une mention adressée à Ninja Gaiden Ragebound, ce qui paraitrait étonnant étant donné que le projet a été confié à Dotemu et The Game Kitchen. Ce qui est plus certain, c’est que l’année 2025 sera cruciale pour Koei Tecmo. Elle démarrera en trombes dès le mois de janvier avec la sortie de Dynasty Warriors Origins, qui a pour but de relancer la saga et l’ouvrir à un nouveau public.