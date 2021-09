Tales of Luminaria révèle ses premiers détails, tout savoir sur le jeu mobile (personnage, anime…)

Présenté via un bref teaser lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, Tales of Luminaria attendait que Tales of Arise soit sorti pour nous donner plus d’informations, même s’il s’agit d’un spin-off sur mobiles qui ne fera pas d’ombre à la série principale. Un livestream a eu lieu cette nuit, relayé par Gematsu, avec les premières informations sur le titre, et surtout beaucoup plus d’images à se mettre sous la dent.

Les premiers détails sur le jeu

Tales of Luminaria promet donc de bien changer la formule Tales of, puisque l’on est en face d’un récit chorale, avec non pas un mais 21 protagonistes, rien que ça.

Le titre prendra place dans régit par le Mana, qui a permis de créer des bêtes primordiales et plusieurs royaumes. Une guerre éclate entre la fédération Jerle, qui regroupe plusieurs pays vénérant ces bêtes, et l’empire Gildllan, plus avancé technologiquement. Les Aventuriers se trouvent au milieu des deux peuples, et ont pour but d’enquêter sur les bêtes primordiales. On y suit alors l’histoire de 21 personnes au sein de cette époque compliquée.

Voici les noms (très francophones) des différents personnages déjà connus pour le moment, répartis dans les divers clans du jeu :

Fédération Jerle : Leo Fourcade Celia Arvier Michelle Bouquet Lisette Regner Yelsy Lucien Dufaure Maxime Hasselma Vanessa Morax

: Empire Gildllan : August Wallenstein Alexandra von Sonne Bastien Forge Laplace Gaspard Herbet Hugo Simon

: Aventuriers : Edouard Rouquier Lydie Delacroix Ana-Maria Marschner Charles Raoul

:

Niveau gameplay, il faut s’attendre à des combats en temps réel avec des batailles qui s’enclenchent sans transitions (à partir de la 32ème minute de la vidéo).

Pour ce qui est du chara-design, si le tout ne vous fait pas immédiatement penser à Tales of, c’est normal, puisque c’est Shun Saeki, mangaka de Shokugeki no Soma, qui s’occupe du portrait de nos héros (d’où un fan-service encore un peu plus prononcé).

Et bonne nouvelle si vous n’avez pas envie de jouer au titre sur mobiles mais que vous souhaitez tout de même découvrir l’univers, un anime a été annoncé sous le nom de Tales of Luminaria: The Fateful Crossroad, produit par Kamikaze Douga (Batman Ninja).

Aucune date de sortie n’a été communiquée pour le jeu, mais il est déjà possible de se préinscrire sur l’App Store et le Google Play.