Tales of Luminaria arrivera sur mobiles le 4 novembre

Tandis que Tales of Arise fait les beaux jours de la série et de Bandai Namco, la saga Tales of continue de se décliner à travers plusieurs projets, dont Tales of Luminaria, dévoilé lors de la dernière Gamescom. Le mois dernier, on avait pu enfin en apprendre davantage sur ce jeu mobile, avec des premières images, et il n’aura visiblement pas fallu l’attendre très longtemps, puisque le jeu sortira la semaine prochaine.

Le jeu mobile confirme sa sortie mondiale

【⚔️Launch Date Notice⚔️】#TalesOfLuminaria launches 11/4 (PDT)! Just one week left until you can explore the world of Luminaria. Get hyped! Pre-register here:

▶️https://t.co/t74hdz9bwE pic.twitter.com/QESbDtY4FF — Tales of Luminaria (@to_luminaria_en) October 28, 2021

Le studio Colopl et Bandai Namco nous apprennent aujourd’hui que Tales of Luminaria est prêt à sortir, puisqu’il arrivera le 4 novembre prochain sur les plateformes mobiles iOS et Android.

Cette sortie concerne bien l’Occident, ce qui est une bonne nouvelle étant donné que bon nombre de jeux mobiles sortent en décalé chez nous. En revanche, on ignore si une localisation française sera de la partie au lancement, étant donné que le site officiel n’est disponible qu’en anglais pour le moment.

Toujours est-il qu’il sera tout de même possible de découvrir cet épisode à part, qui présentera une vingtaine de personnages jouables, sous le coup de crayon de Shun Saeki, mangaka de Shokugeki no Soma.