Tales of Luminaria sera présenté le 24 septembre lors d’un live

Si Tales of Arise occupe toutes nos pensées en ce moment, Bandai Namco prépare déjà d’autres titres autour de la licence, comme Tales of Luminaria que l’on a pu découvrir très récemment lors de l’Opening Night Live de la Gamescom. Après un premier teaser qui ne laissait pas entrevoir grand chose, le jeu mobile aura droit à son propre stream de présentation dès la semaine prochaine.

Il va falloir se lever tôt

Tales of Luminaria sera donc présenté le 24 septembre prochain à 5 heures du matin chez nous, via un stream diffusé sur YouTube et que vous pouvez retrouver plus ci-dessus.

Ce stream très matinal nous permettra d’en apprendre un peu plus sur le monde de cet épisode, ainsi que sur ces personnages. Tout ce que l’on sait du jeu pour le moment, c’est qu’il prendra bien la forme d’un Action-RPG et qu’il est prévu sur les plateformes iOS et Android. On espère donc apprendre sa fenêtre de lancement, mais aussi s’il fera le chemin jusqu’en Occident en même temps que sa sortie au Japon.