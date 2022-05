Tales of Luminaria prévoit déjà de fermer ses serveurs le 19 juillet

L’histoire de la saga Tales of est décidément bien plus compliquée sur mobiles que sur consoles. Après avoir fermé les serveurs de Tales of Crestoria il y a quelques mois pour mieux se concentrer sur Tales of Luminaria, Bandai Namco fait état d’un triste bilan pour ce dernier titre, puisque l’éditeur annonce déjà l’arrêt des services cet épisode.

Le gacha ferme ses portes bien rapidement

Sorti en novembre dernier à travers le monde, Tales of Luminaria avait la particularité de présenter beaucoup de nouveaux personnages, avec une histoire inédite et un gameplay qui reprenait le côté action des jeux traditionnels de la saga.

Mais visiblement, le résultat n’a pas beaucoup convaincu, puisque moins d’un an après son lancement, Bandai Namco et le studio COLOPL décident d’arrêter les frais dès le 19 juillet :

« Nous avons le regret d’annoncer que le service pour Tales of Luminaria prendra fin le 19 juillet 2022.

En tant que premier titre mobile entièrement original de la série Tales of, notre intention la plus sincère était de rendre ce jeu amusant et, en relevant divers défis, de proposer Tales of à un public plus large dans le monde entier, pas seulement au Japon. De plus, nous avons fait de notre mieux pour rendre meilleur ce jeu, encouragés par les commentaires de soutien et les retours que nous avons reçus sur les réseaux sociaux.

Cependant, nous ne pouvions pas en faire assez, et nous nous excusons sincèrement auprès de tous ceux qui ont soutenu et joué à Tales of Luminaria. »

C’est donc un clap de fin prématuré qui attend maintenant Tales of Luminaria, et on imagine que Bandai Namco ne retentera pas tout de suite la production d’un nouveau Tales of mobile.