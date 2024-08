Un Tales of en état de « Grace »

Le Nintendo Direct Partner Showcase a aujourd’hui dévoilé Tales of Graces f Remastered, une version améliorée du JRPG sorti en 2013 sur PS3 (qui était lui même une version améliorée de Tales of Graces sur Wii sorti en 2009). Pour en savoir plus, sachez que le producteur de la licence Tales of, Yusuke Tomizawa, a publié un message vidéo sur la chaîne Youtube officielle de Bandai Namco.

En plus des graphismes améliorés, le remaster ajoute des icônes de destination pour indiquer où les joueurs doivent aller pour progresser, ainsi que l’option d’activer ou de désactiver les rencontres avec les ennemis. De plus, tous les DLC originaux, et notamment les costumes, sortis pour le titre seront inclus. Enfin, le Grade Shop (qui se débloque habituellement après avoir terminé le jeu une première fois) sera disponible dès le début du jeu. On imagine que les options pourront être débloqués sans devoir dépenser de points (qui s’accumulent au fil des combats), cela comprend des fonctionnalités supplémentaires en New Game+ comme le double XP ou encore le gain d’objets doublé.

Tales of Graces était sorti à une époque où les Tales of étaient encore développés par deux équipes différentes. Pour ce RPG, la « team Destiny » avait particulièrement soigné son système de combat dynamique et il reste aujourd’hui l’un des meilleurs jeu de la franchise sur ce point. Si l’on en croit le logo « Remastered Project » en début de trailer, d’autres jeux de la licence devraient également avoir droit à leur remaster. Récemment, plusieurs boutiques en ligne avaient listé un certain Tales of Xillia Remastered avant de rapidement disparaître.

Tales of Graces f Remastered est attendu le 17 janvier 2025 sur PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch.