Un remaster de Tales of Xillia a été listé chez plusieurs revendeurs, une annonce à prévoir ?

L’opus PS3 enfin disponible dur d’autres plateformes ?

Sorti chez nous il y a maintenant 11 longues années, et uniquement sur PlayStation 3, Tales of Xillia a connu un succès assez conséquent puisqu’il est l’un des seuls épisodes à avoir eu droit à une suite avec Tales of Xillia 2, sorti très peu de temps après. S’il y a bien d’autres jeux qui mériteraient un remaster avant lui, étant donné qu’il reste encore assez récent, on peut comprendre pourquoi Bandai Namco chercheraient à le ressortir étant donné que l’exclusivité du jeu sur PS3 le rend moins accessible.

L’éditeur n’a pas encore confirmé l’existence d’un remaster mais un certain Tales of Xillia Remastered a été repéré par des membres Reddit sur plusieurs boutiques en ligne, que ce soit en Tchéquie ou en Slovaquie. Ces listings ont disparu dans la foulée, ce qui laisse à penser qu’ils ont été mis trop rapidement en ligne. Sur ces fiches, il était précisé que ce remaster serait prévu sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et même sur Nintendo Switch. Une version PC est également probable mais puisqu’elle ne sortirait sans doute pas en physique, ces boutiques n’en font pas mention.

On reste maintenant dans l’attente d’une communication de la part de Bandai Namco, qui confirmerait ou non l’existence d’un tel remaster.