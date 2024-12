Bandai Namco va continuer à sortir des remasters de la série Tales of de manière régulière

Qui sera le prochain ?

Aujourd’hui avait lieu un livestream spécial pour fêter les 30 ans d’existence de la série Tales of, durant lequel les producteurs de la saga sont revenus sur l’ensemble de la série. Gematsu rapporte ainsi que le producteur Yusuke Tomizawa n’a pas caché la volonté de l’éditeur de sortir de nouveaux remasters à l’avenir, et ce de manière assez régulière. Il déclare que Bandai Namco entend poursuivre cette démarche « autant que possible », et qu’une équipe dédiée aux remasters de la série a déjà été mise en place et travaille sur l’après Tales of Graces f Remastered.

Autrement dit, attendez-vous à davantage de remasters Tales of dans les mois et années à venir. Que ce soit Abyss, Xillia, Phantasia ou bien d’autres, ça, ça reste encore à voir. Tant que cela n’entre pas en conflit avec la production de nouveaux épisodes, dont on ne sait toujours rien pour le moment malgré quelques rumeurs qui traînent, personne n’ira trop se plaindre.