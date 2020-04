Tales of Crestoria présente sa bande-annonce finale et un spot TV

On nous avait donné rendez-vous il y a quelques jours pour de nouvelles images concernant le jeu et Bandai Namco est bien là pour en parler. Tales of Crestoria dévoile ainsi un nouveau trailer, sa bande-annonce finale, qui nous permet de faire le tour du propriétaire en un peu plus de quatre minutes de vidéo.

La bêta arrive bientôt

Cette nouvelle bande-annonce survole l’ensemble des personnages que l’on pourra croiser dans ce nouvel épisode à destination de nos smartphones. L’histoire y est également abordée et quelques séquences de gameplay sont montrées aussi. Enfin, on y découvre le thème principal, « Howling for Honey », que l’on doit au groupe Gesu no Kiwami Otome.

Un spot destiné aux télévisions japonaises a aussi été présenté, nous rappelant que le titre arrive prochainement. Tales of Crestoria sera effectivement disponible début juin sur iOS et Android avec une sortie simultanée dans le monde entier. Une phase de bêta aura lieu prochainement puisqu’elle est fixée à début mai, donc dans quelques jours. On vous présentera tout cela dès que l’on en sait davantage.