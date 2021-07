Tales of Arise : Rinwell nous montre sa magie en vidéo

Bandai Namco continue d’en dévoiler toutes les semaines un peu plus sur Tales of Arise, son prochain JRPG majeur qui est prévu pour sortir dès la rentrée. L’éditeur nous présente les personnages un à un avec des vidéos dédiées, et après Law, c’est maintenant au tour de Rinwell d’être mise en avant.

On veut une vidéo sur la chouette Hootle maintenant

Rinwell est donc une survivante qui fait partie de la Resistance, qui a perdu tout son groupe. Elle est une mage expérimentée qui se bat seulement à distance avec des sorts de types différents, et selon la réaction de nos héros, il faut croire que les mages de son espèce sont plutôt rares.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre dernier aperçu.