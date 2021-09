Tales of Arise effectue un très beau démarrage sur Steam

Avec une pause de cinq ans, le retour de la série Tales of était forcément très attendu attendu, d’autant plus avec le succès critique obtenu par Tales of Arise dans les différents tests de la presse. Visiblement, le public était bien au rendez-vous ce week-end, puisque cet épisode marque un record pour la série sur Steam.

Un renouveau très attendu

Si la saga Tales of n’a pas non plus eu droit à beaucoup de jeux lancés sur Steam, Tales of Arise effectue tout de même le meilleur démarrage de la série sur la plateforme de Valve, et de très loin.

Il atteint un pic à plus de 60 000 joueuses et joueurs sur les dernières 24 heures selon SteamDB, ce qui est bien plus que les épisodes précédents. Le plus haut pic de Tales of Berseria se situait à 8 085 utilisateurs, tandis que Tales of Zestiria en comptait 9 696, et Tales of Vesperia: Definitive Edition n’était qu’à 3 450 utilisateurs.

Cela permet au titre d’être actuellement dans les 25 jeux les plus joués sur la plateforme, en étant l’un des seuls jeux complétement solos, face à une multitude d’expérience multijoueur.

On attend maintenant de voir les premiers chiffres de ventes du titre, que Bandai Namco ne devrait pas tarder à annoncer si les versions consoles sont aussi populaires.

Tales of Arise est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Vous retrouverez nos guides sur le jeu, notamment sur la localisation des hiboux.