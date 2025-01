Tails of Iron 2 sort aujourd’hui et nous le rappelle avec une bande-annonce de lancement

L’hiver s’annonce rude pour les rongeurs

C’est en effet aujourd’hui que sort Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, la suite d’un action-RPG 2D où l’on contrôle un rongeur bien énervé. Dans ce nouvel épisode, oubliez la guerre qui a précédemment fait rage et place à une nouvelle menace qui nous vient du Nord et qui mène le clan des Ailes obscures. Un seul rat pourra les arrêter, et ce sera vous, aux commandes du jeune Arlo dont l’aventure sera une nouvelle fois narrée par Doug Cockle, la voix emblématique de Geralt de Riv dans les jeux The Witcher.

Ce trailer de lancement fait le point sur tous les défis qui nous attendent et qui promettent d’être corsés, si l’on se fie au challenge proposé par le premier jeu (même s’il y a des niveaux de difficulté).

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.