L’hiver arrive pour les rats dans Tails of Iron II: Whiskers of Winter

Passé quelque peu inaperçu malgré la présence de l’emblématique Doug Cockle à la narration, voix de Geralt dans les jeux The Witcher, Tails of Iron s’était présenté comme l’une des bonnes surprises de l’année 2021, avec un univers original et assez séduisant. Ce qui était suffisant pour séduire une petite communauté, qui a permis de donner vie à une suite plus ambitieuse, Tails of Iron II: Whiskers of Winter, qui a été révélée hier soir à l’occasion du dernier Future Games Show.