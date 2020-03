Comprendre le système des familiers – Epic Seven

Le système des familiers a rejoint Epic Seven depuis plusieurs mois maintenant, et propose de nombreuses façons d’obtenir des bonus. Il représente un sérieux moyen de farm plus rapidement et plus facilement, que ce soit dans le mode Aventure, grâce à la répétition des combats, ou dans les autres modes. Nous vous donc présentons ce guide, afin de mieux comprendre son utilité, et comment l’utiliser.

La gestion des familiers

L’accès aux familiers se fait via « Niche« , figurant parmi les menus, en bas du lobby, c’est dans cette dernière que vous allez gérer vos familiers. Vous pouvez en laisser 6 s’y promener, afin qu’ils soient visibles par les autres joueurs dans les Infos Utilisateurs.

Cela permettra également d’accéder aux sous-menus de chacun d’entre eux plus rapidement, plutôt que de les chercher dans la liste déroulante de tous les familiers. Si vous voulez la personnaliser, vous pouvez également changer le fond, en cliquant sur le bouton situé à droite de « Objet pour familier ». Avant d’attaquer sur les différentes fonctionnalités de ces bêtes, il faudra comprendre leur type.

Les deux types de familier

Les familiers se distinguent en deux catégories : Salon et Combat. Ces types sont représentés par un petit symbole à côté de leur nom (une pinte pour Salon, deux épées croisées pour le Combat). Le premier type restera assis dans le lobby, il vous apportera de temps en temps des cadeaux, et vous procure des bonus hors combat (par exemple : +6% d’Or gagné en vendant de l’équipement).

Les types Combat augmentent globalement votre taux de drop, et vous accompagnent directement sur le champ de bataille en mode répétition de combat. Dans ce mode de jeu automatique, les familiers ouvrent les coffres, et invoquent le pouvoir des statues à votre place. Enfin, ils permettent de rejouer un même niveau automatiquement selon leur grade :

1 étoile : 5 répétitions

2 étoiles : 10 répétitions

3 étoiles : 15 répétitions

4 étoiles : 20 répétitions

A noter qu’un grade élevé apporte également de meilleures capacités, mais pour l’augmenter, vous devrez passer par le croisement.

Les croisements

Pour effectuer un croisement, et espérer obtenir un familier de grade supérieur, il faut :

En posséder 2 du même type (Salon ou Combat)

En posséder 2 du même grade (le nombre d’étoiles)

L’un d’eux doit avoir atteint le niveau maximum

Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir quelle capacité de l’un deux faire hériter à l’animal qui sera issu de ce croisement (sinon, elle sera choisie au hasard). Pour augmenter les chances d’en obtenir un de grade supérieur, il est possible d’ajouter jusqu’à 5 familiers, possédant un grade inférieur ou égal à ceux du croisement. Le familier obtenu conserve le niveau et l’affinité de celui qui avait les valeurs les plus élevées.

Améliorer le niveau de ses familiers

Pour le croisement, il faut posséder au moins une bête au niveau maximal. Pour qu’elle l’atteigne, vous avez le choix entre : utiliser d’autres familiers (c’est l’occasion de vous séparer de vos doublons, des grades les plus bas…), ou de le nourrir avec des croquettes. La deuxième option n’est pas forcément la plus rentable, puisque qu’un paquet de croquette coûte 500 Stigmates.

Les compétences

Chaque familier possède au moins une compétence, avec un taux d’activation plus ou moins faible, selon son grade. Avant de lancer un mode de jeu, il est important d’attribuer le bon familier à votre équipe pour pouvoir profiter de ses bonus.

Pour les types Salon, vous trouverez ces 6 compétences :

Augmentation du taux d’expérience reçu lors de l’amélioration des héros

Augmentation du taux d’expérience reçu lors de l’amélioration d’équipements

Réduction du coût d’amélioration des équipements

Augmentation du taux d’Or gagné en vendent des équipements

Augmentation des chances d’obtenir Excellent lors de l’amélioration d’équipements

Pour les types Combat, on retrouve 9 compétences :

Augmentation du taux d’obtention de la monnaie d’événement , dans les Histoires secondaires

, dans les Histoires secondaires Taux d’obtention de PA doublé , dans le mode Aventure ou Histoires secondaires

, dans le mode Aventure ou Histoires secondaires Augmentation des chances d’obtenir un catalyseur rare en plus, dans le mode Aventure et Histoires secondaires

en plus, dans le mode Aventure et Histoires secondaires Augmentation des chances d’obtenir 3 runes ordinaires en plus, dès le niveau 1 de l’Autel de l’Esprit

en plus, dès le niveau 1 de l’Autel de l’Esprit Augmentation des chances d’obtenir 2 runes supérieures en plus, dès le niveau 4 de l’Autel de l’Esprit

en plus, dès le niveau 4 de l’Autel de l’Esprit Augmentation des chances d’obtenir 1 rune épique en plus, dès le niveau 7 de l’Autel de l’Esprit

en plus, dès le niveau 7 de l’Autel de l’Esprit Taux d’obtention de matériaux de fabrication doublé, dans le mode Chasse

doublé, dans le mode Chasse Augmentation des chances d’obtenir 1 équipement en plus, dans le mode Chasse

en plus, dans le mode Chasse Augmentation des chances d’obtenir 1 Talisman mineur en plus, dans le mode Chasse

A noter que le taux d’obtention des compétences peut-être différent selon l’espèce de familier.

L’affinité

Cette dernière fonctionnalité permet d’améliorer le niveau des compétences (dans la logique de : plus je joue avec mon animal, plus il aura envie d’être obéissant, et sera donc efficace…). Pour augmenter l’affinité, il faudra jouer avec le familier en utilisant des jouets (disponibles dans la boutique contre 3 Pierres d’émission d’argent) ou des Stigmates.

Vous bénéficiez d’un Ticket d’adoption gratuit par jour. Autrement, il faudra débourser de l’Or ou des Pieraciels pour en obtenir.

Pour comprendre toutes les fonctionnalités proposées par le jeu, d’autres guides et astuces sont disponibles pour Epic Seven sur le site.