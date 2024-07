Sword Art Online: Fractured Daydream rassemblera tous les personnages de la série des le 4 octobre prochain

Déjà un nouveau jeu Sword Art Online ? L’épisode Sword Art Online: Last Recollection ne date pourtant d’il y a quelques mois seulement, et pourtant, Bandai Namco en a un autre de prévu pour cette année. Celui-ci se nomme Sword Art Online: Fractured Daydream et conserve l’aspect du dernier jeu en date, tout en poussant le concept encore un peu plus loin et en brossant les fans de la saga dans le sens du poil avec un gigantesque crossover.