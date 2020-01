Sword Art Online Alicization Lycoris : 2 images d’Asuna et Alice au lit

Après avoir dévoilé un court extrait de gameplay pour Asuna, Sword Art Online Alicization Lycoris a profité d’un bref passage dans une émission consacrée à la série. Effectivement, le Dengeki PlayStation a célébré la nouvelle année 2020 avec un livestream consacré à la franchise et est revenu sur les différents jeux vidéo SAO. Evidemment le prochain épisode y est passé.

Deux images pour le fan service

Cependant, il ne faudra pas espérer de longues séquences de gameplay. Non, deux images ont été diffusées et c’est tout. Enfin, c’est tout, presque, puisque celles-ci révèlent que les scènes au lit seront de retour. Kirito pourra alors discuter avec Asuna mais également Alice pendant qu’elles sont allongées dans leur couchette.

Jusqu’à présent, le producteur du jeu Yosuke Futami, avait expliqué que ces fameuses saynètes ne devaient pas faire partie du jeu. Il semblerait que les plans aient changé puisque comme vous pouvez l’apercevoir, ces moments intimes seront bien inclus. Cependant une question subsiste : peut-on espère d’autres personnages pour ces instants ? Après tout, Asuna ne semble pas la seule concernée…

On rappelle que Sword Art Online: Alicization Lycoris sortira le 22 mai 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.