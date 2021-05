Switch Pro : Un fabriquant d’écrans OLED mentionne la console dans son bilan financier

Le fait qu’une Switch Pro (à défaut de l’appeler autrement) plus puissante arrivera dans les mois ou années à venir est probablement le secret le moins bien gardé du monde. Pour ce qui est des composants autour de cette Switch, tout n’est encore que rumeurs, mais la possibilité qu’elle embarque un écran OLED se confirme peu à peu, comme avec le bilan financier d’un constructeur de ce type d’écran qui mentionne justement la console.

Interesting to see Universal Display Corp mention the reports around Nintendo choosing OLED for their Switch Pro in their Q1 investors call pic.twitter.com/RUrJ0qvBiA

— Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) May 10, 2021