Une Switch 4K avec écran OLED cette année selon Bloomberg ?

La rumeur d’une Switch améliorée court depuis pratiquement 4 ans malgré le démenti de Nintendo il y a encore un mois. Et selon Bloomberg, les choses commencent à se préciser.

Nouvel écran pour une nouvelle vie (de batterie) ?

Les très fiables Sohee Kim et Takashi Mochizuki affirment avoir été informés des plans de Nintendo en ce qui concerne un nouveau modèle de Switch. Selon eux, l’un des changements majeurs serait l’écran fourni par Samsung. Il garderait une résolution de 720p mais serait désormais du 7 pouces (contre le 6,2 du modèle classique et le 5,5 de la Lite). Mais ce n’est pas qu’une question de taille puisque l’on passerait du LCD au OLED.

Le duo de journaliste a consulté le spécialiste Yoshio Tamura qui explique qu’un écran OLED permettrait une meilleure autonomie de la batterie, un meilleur contraste, un délai d’affichage plus rapide. La baisse du coût de la technologie ces dernières années explique pourquoi Nintendo adopterait enfin cette technologie désormais courante. On note que le constructeur aurait choisi un écran plus rigide pour limiter le prix de sa machine.

C’est vrai qu’on n’avait pas assez de mal à obtenir des consoles en ce moment…

Et autre particularité de ce modèle pouvoir afficher de la 4K en mode docké ce qui sous-entend que l’écran ne serait pas le seul composant revu à la hausse pour cette Switch Pro ou 4K. On ne doute pas que les développeurs seront ravis de devoir proposer 4 optimisations de leurs jeux selon le modèle et son mode d’utilisation.

Selon l’article, la production de ce modèle débuterait en juin avec un objectif d’un million d’unités par mois. Tout cela dans le but de pouvoir sortir à temps pour les fêtes de fin d’année. Vu le début de la production en juin, il ne serait pas étonnant de voir Nintendo annoncer cette nouvelle Switch lors de l’E3 ou ce qu’il en reste. A moins que cette fuite n’accélère le calendrier de la communication.

Notez que Nintendo et Samsung n’ont pas souhaité répondre aux questions des journalistes à ce sujet. Ce qui est quand même un bel indice sur la véracité de cette rumeur. Affaire à suivre dans les prochaines semaines ou mois (et dans les vidéos enflammées de vos youtubeurs préférés).