Switch 2 à 400 dollars, fin de la course aux jeux service… Des analystes prédisent à quoi le marché ressemblera en 2024

Une Switch 2 à 400 dollars, sans grande révolution ?

Si beaucoup de monde a pris ce qui est dit dans cet article de Gamesindustry.biz comme des vérités sans en remettre le contexte, n’oublions pas qu’il ne s’agit là que de prédictions. Des prédictions d’analystes, qui étudient le marché du jeu vidéo tous les jours et dont les propos se basent sur les tendances du marché ainsi que sur des informations plus ou moins sourcées, mais des prédictions quand même. Ce qui ne veut pas dire non plus que les propos des personnes interrogées ne sont pas intéressants.

Comme ceux de Dr. Serkan Toto, analyste réputé qui travaille pour Kantan Games, et qui a notamment évoqué la future console de Nintendo. Il affirme tout d’abord que des modèles de Switch « Pro » ont bel et bien circulé au sein des studios à un moment donné :

« Le moment est enfin venu pour le successeur de la Switch, même si je peux dire qu’un modèle « Pro » existait bel et bien et que certains développeurs travaillaient déjà avec le kit de développement. »

Il est maintenant trop tard dans le cycle de vie de la Switch pour imaginer un tel modèle, c’est pourquoi tous les regards sont tournés vers la nouvelle génération. Et pour Serkan Toto, celle-ci devrait marquer une augmentation des tarifs chez Nintendo, avec un prix de base à 400 dollars et des jeux affichés à 70 dollars pour s’aligner avec le marché :

« Je pense que la prochaine console coûtera 400 $ l’année prochaine. Il y a de fortes chances que les jeux coûtent également plus cher : 70 $. La prochaine console sera probablement une évolution plutôt qu’une révolution. Nintendo pourrait ajouter quelques nouveautés et fonctionnalités à sa console, mais elle sera similaire à la Switch. Et comme il y a Pokémon, et que Pokémon est associé aux jeux portables, il n’y a aucun moyen pour Nintendo d’abandonner le concept de portabilité pour sa prochaine machine. »

Puisque la Switch connaît un succès retentissant, on imagine effectivement mal Nintendo abandonner le concept de la console hybride, jouable aussi bien sur une télé qu’en mode portable. Quant à savoir si son prix de départ sera aussi cher, c’est aussi une éventualité très probable étant donné que la Switch OLED se trouve aujourd’hui encore aux alentours des 300 €.

Le marché des jeux service va changer

Autre analyse intéressante, celle de Tom Wijman de chez Newzoo, qui prédit que le marché des jeux service va considérablement ralentir. Enfin, presque. Il prédit que les jeux service populaires vont continuer de cartonner et d’être les jeux les plus joués sur la planète, mais que les studios vont arrêter de voir ce modèle comme l’El Dorado à atteindre absolument. Sans doute à cause des nombreux échecs que l’on a pu voir ces derniers mois :

« Les jeux service continueront sans aucun doute à connaître un énorme succès et à dominer les classements des titres les plus joués et les plus rentables, mais tous les studios ne voudront plus forcément en développer. Les développeurs et les éditeurs reviendront au développement de jeux premium. La sursaturation des marchés sur PC et sur consoles est évidente, avec une poignée de titres monopolisant le temps de jeu ; 60 % du temps de jeu est consommé par 19 jeux […] Après avoir rapidement vu baisser les pics d’engagement de 2020 et 2021, l’industrie est en pleine restructuration, ce qui fait du financement de projets de grande envergure une priorité moindre. »

Une prédiction qui semble assez logique si l’on se fie au rétropédalage qu’est en train d’effectuer Sony, en mettant en pause six de ses projets de jeux service.

Le cauchemar de l’industrie va se poursuivre

Et 2024 ne sera pas une année de repos pour les employés de l’industrie. La plupart des analystes interrogés s’accordent sur le fait que les licenciements à grande échelle devraient logiquement continuer cette année, ce qui sera notamment en corrélation avec les acquisitions qui vont augmenter. Piers Harding-Rolls de Ampere Analysis et Serkan Toto prédisent notamment que le groupe saoudien saoudien Savvy Games devrait effectuer un rachat majeur au cours de cette année, comprenez par là un rachat d’au moins 1 milliard de dollars :

« L’Arabie saoudite est déjà devenue une puissance importante dans le domaine des jeux vidéo, et 2024 sera probablement l’année où l’un de ses fonds sera utilisé de manière significative. Les valorisations sont globalement en baisse à l’heure actuelle, mais cela ne durera pas très longtemps. C’est donc le bon moment pour le royaume non seulement d’investir, mais aussi d’acquérir un acteur de premier plan dans ce secteur. »

Ce qui se repose sur le fait qu’en 2023, un deal à hauteur de 2 milliards de dollars avec Embracer est tombé à l’eau, créant ainsi une restructuration chez ce dernier et la perte d’un millier d’emplois. Cette somme pourrait maintenant être investie chez un autre acteur important de l’industrie. Rendez-vous fin 2024 pour savoir si toutes ces prédictions étaient correctes.