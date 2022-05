PS5 : 19,3 millions de consoles vendues à ce jour, pour 117,2 millions de PS4

En ce moment, c’est l’habituel période des bilans financiers de l’année fiscale qui vient de s’écouler. On attend forcément au tournant les résultats des constructeurs, souvent riches en informations, même si certains ne dévoilent pas tous les leurs chiffres, à l’image de Microsoft (malgré ses très bonnes statistiques). C’est aujourd’hui le tour de Sony de nous dévoiler les ventes de ses consoles ainsi que d’autres données, avec une PS5 performante, mais moins qu’espérée par le constructeur.

Moins de PS5 que prévu pour Sony

Durant le dernier trimestre, de janvier à fin mars, ce sont donc 2 millions de PS5 de plus qui ont trouvé preneur, ce qui amène à la console à 19,3 millions d’unités écoulées depuis son lancement, tandis que la PS4 affiche maintenant 117,2 millions de ventes.

Comparé à l’année dernière à la même période, la PS5 s’est moins bien vendue, puisqu’elle avait écoulé 3,3 millions d’unités au premier trimestre 2021, ce qui s’explique par le fait que la sortie de la console était encore relativement récente.

Sur toute la dernière année fiscale, 11,5 millions de PS5 ont été vendues, ce qui est un résultat en baisse par rapport aux prévisions de Sony, qui souhaitait en vendre 14,8 millions au cours de cette période, tout en indiquant à l’époque que ce chiffre pourrait logiquement descendre suite à la pénurie des composants. Pour cette année fiscale, Sony s’estime confiant sur sa capacité à vendre environ 18 millions de PS5.

Une baisse du PS Plus, mais les exclusivités remontent la pente

Parmi les autres chiffres intéressants du rapport, on note une baisse dans les abonnements PlayStation Plus. Pas de quoi s’affoler, puisqu’il ne s’agit que de 200 000 abonnements en moins, ce qui amène à 47,6 millions utilisateurs actifs du PS Plus. Une baisse qui peut être liée à plusieurs facteurs, que ce soit à cause des jeux proposés gratuitement sur le service, ou les rumeurs insistantes du nouveau PS Plus à cette époque.

Sony s’en sort nettement mieux du côté des ventes de jeux, puisque 70,5 millions de jeux PS4 et PS5 ont été vendus durant le dernier trimestre, soit une hausse de 9,1 millions par rapport aux chiffres de l’année précédente. Parmi ces jeux, on retrouve 14,5 millions de jeux first-party, soit 6,6 millions de plus que la précédente année fiscale (ce qui est sans doute lié aux sortie de Horizon Forbidden West et de Gran Turismo 7).