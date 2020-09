Mario Kart se lance dans la réalité augmentée avec Mario Kart Live: Home Circuit

Dans la foulée des nombreuses annonces Mario, comme la compilation Super Mario 3D All Stars, Nintendo a présenté un nouveau concept pour Mario Kart. Malheureusement, pas de Mario Kart 9, mais un jeu inédit qui permettra d’expérimenter Mario Kart en réalité augmentée avec Mario Kart Live: Home Circuit.

Votre salon comme terrain de jeu

A l’heure où les jeux-jouets façon Skylanders et Starlink ne font plus recette, Nintendo s’engouffre dans cette brèche avec l’une de ses licences les plus populaires, mais avec des promesses intéressantes.

Mario Kart Live: Home Circuit vous permettra ainsi de jouer avec des véritables voitures télécommandées à l’effigie de Mario ou Luigi, le tout avec des circuits que vous pourrez vous-même créer au sein de votre maison, où partout où vous le souhaitez.

Les voitures embarqueront une camera, nécessaire pour le côté réalité augmentée, tandis que vous composerez le circuit en ajoutant des points de passage un peu partout dans votre maison. Il ne vous restera plus qu’à les relier en jeu pour créer un circuit.

En dehors de ça, le titre semble embarquer toutes les particularités d’un Mario Kart traditionnel, avec des objets à utiliser. Notons qu’un mode multi en local jusqu’à quatre joueurs sera présent. A priori, il ne sera pas nécessaire d’avoir plusieurs figurines pour en profiter.

Vous vous en doutez, tout cela a un prix. Il faudra compter environ 99 euros pour le pack Mario ou le pack Luigi, ce qui n’est pas donné. Ce Mario Kart Live: Home Circuit sera disponible dès le 16 octobre sur Switch.