L’ancien président de Blizzard nous présente le premier jeu de son studio, Sunderfolk, un RPG tactique façon jeu de plateau

Votre smartphone sera votre manette

Sunderfolk se présente comme un RPG tactique qui est fait pour être vécu en coopération locale avec des amis ou en famille, et qui a la particularité d’être jouable avec votre smartphone ou votre tablette en tant que manette. Il ne s’agit pas d’un jeu mobile pour autant, puisqu’il est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Mais avec son application dédiée, pas besoin de manette ni de clavier-souris.

Le jeu est largement inspiré des jeux de plateaux et des jeux de rôle, et nous invite donc à jouer en groupe (jusqu’à quatre personnes). Le but est de choisir un personnage avec six classes jouables pour aller s’aventurer dans ce monde de fantasy, puis de combattre des monstres et rentrer au village entre chaque mission pour améliorer ce dernier.

Chris Sigaty, directeur de l’équipe Secret Door, décrit sa vision :

« Nous avons un groupe de passionnés de jeux de société et de plateau dans l’équipe de Secret Door. Les soirées de jeux sont un moment fort pour beaucoup d’entre nous depuis des années. En tant que développeurs, nous aimons également examiner ce qui nous inspire et réfléchir à la manière de rendre ce type d’expériences plus accessibles, afin que davantage de personnes puissent en profiter autant que nous. Avec Sunderfolk, nous sommes ravis d’offrir aux joueurs un jeu facile à prendre en main et à maîtriser, et nous avons hâte de le partager avec le monde entier. »

La sortie de Sunderfolk est prévue pour 2025, sans plus de précisions.