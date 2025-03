Sunderfolk, le RPG tactique façon jeu de plateau piloté par un ancien vétéran de Blizzard, sortira le 23 avril

Un jeu de plateau transposé à l’écran

Sunderfolk est bien un jeu tactique payant que l’on pourra retrouver sur PC, PS5, Xbox Series et Switch, mais il vous demandera également le téléchargement d’une application gratuite supplémentaire pour jouer aux côtés de vos amis dans une même pièce. Dans ce jeu, vous pourrez incarner l’une des six classes disponibles pour aller explorer une contrée dangereuse avec des combats au tour par tour. Entre chaque mission, vous rentrerez au sein d’u village d’Arden pour l’améliorer et obtenir des récompenses, afin de mieux le protéger.

Vous pourrez découvrir cette nouvelle vision du RPG entre amis dès le 23 avril, date à laquelle Sunderfolk sera disponible sur les plateformes mentionnées précédemment.

Un deuxième jeu orienté coop, mais dans l’espace

Dreamhaven avait également un autre jeu à nous présenter, cette fois-ci chapeauté par Moonshot Games, qui est l’autre division de l’éditeur. Wildgate est bien différent de Sunderfolk en apparence, mais il conserve toujours l’idée de pouvoir s’amuser entre amis.

Cette fois, on part sur un FPS de science-fiction où l’on incarne les membres d’un vaisseau spatial à la recherche de précieux objets. Mais d’autres équipages ont le même projet et le but est de bien coordonner les actions entre les membres de l’équipage pour s’en sortir. Chaque partie promet d’être unique avec une map générée de manière procédurale, tandis que plusieurs rôles sont disponibles selon ce que vous souhaitez effectuer au sein du vaisseau.

Wildgate devrait être lancé en 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series, et un playtest aura lieu du 10 au 14 avril prochain. Pour vous inscrire à celui-ci, direction le site officiel du jeu.