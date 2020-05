Summer in Mara : date de sortie et version démo

Initialement prévu pour sortir en septembre dernier avant d’être repoussé en février 2020, Summer in Mara vient tout de trouver sa date de sortie. Vous n’aurez plus qu’à attendre quelques jours puisque le jeu d’exploration débarquera sur PC et Nintendo Switch le 16 juin. Par ailleurs, une version démo pour PC est d’ores et déjà téléchargeable via Steam.

Prêts pour rejoindre Mara ?

Pour rappel, Summer in Mara vous permettra de construire une île à votre image : explorez, récoltez des ressources et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour créer un monde à votre image. Mais attention, dans cet univers coloré, il n’y aura pas que des personnes bienveillantes : la société Elit aura pour but de conquérir Mara et d’exploiter l’océan.

Prévu pour sortir le 16 juin prochain, Chibig Studio proposera de découvrir Summer in Mara en avant-première grâce à la version démo, jouable dès à présent sur PC et en juin sur Nintendo Switch. Proposée gratuitement, cette version vous permettra de jouer au prologue, qui servira de tutoriel.

Pour découvrir le jeu dès aujourd’hui sur PC, n’hésitez pas à vous rendre sur la page Steam du titre pour télécharger le prologue.