Summer in Mara arrivera ce printemps

Cela a été annoncé, Summer in Mara sortira dans le courant du printemps sur Switch et PC, uniquement via Steam. Le studio Chibig en a également profité pour nous confirmer que son jeu à mi-chemin entre aventure et farming sortira par la suite sur PlayStation 4 et Xbox One. Déjà repoussé l’année dernière, il nous reste donc à voir quelle sera la date de sortie définitive du titre.

Un vaste monde à explorer

Summer in Mara vous plongera dans une aventure où vous devrez prendre soin de votre propre île et explorer librement l’océan. Il s’agit d’un titre mêlant exploration, crafting, et farming dans un environnement tropical très coloré et narrativement avancé.

A la base, le titre est prévu pour être solo et offrir une expérience reposante, dans une histoire bien écrite. Le joueur incarnera Koa, une jeune aventurière qui devra explorer le monde et découvrir les secrets que cache l’océan. Une aventure excitante nous attend, donc.

Promesses actuelles :

Un « monde ouvert » océanique avec plus de 20 îles à explorer

Personnalisation de votre île

Plus de 25 PNJs à rencontrer et avec qui tisser des liens

Plus de 300 quêtes à réaliser

Cycle jour/nuit ayant un effet sur les événements dans le monde

Reste désormais à savoir quand le titre sortira définitivement !