Après Timelie et Liberated, Indie Story, notre chronique du mercredi, s’arrête sur le coloré Summer In Mara. Nouveau focus sur un titre indépendant donc, avec cette fois-ci un jeu d’aventure/exploration qui va nous emmener dans un archipel avec comme thématique forte, l’écologie.

Cette vidéo vous permettra d’en savoir plus sur le jeu, son concept, ses forces et ses faiblesses. On vous rappelle que le jeu est disponible dès maintenant sur PC et Switch pour une vingtaine d’euros et arrivera plus tard sur les autres supports, PlayStation 4 et Xbox One.