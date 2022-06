Accueil » Actualités » Summer Game Fest : Où et comment regarder la conférence, quels jeux attendre, on fait le point

On y est presque, le grand lancement du Summer Game Fest 2022, c’est dans quelques heures. Geoff Keighley et ses équipes préparent un show rempli d’annonces en provenance d’une trentaine de partenaires, allant des constructeurs historiques comme Microsoft et Sony à des éditeurs importants, comme Warner Bros Games ou encore Capcom. Voici toutes les informations à connaître avant que la cérémonie du Summer Game Fest ne commence.

Où et quand regarder la conférence du Summer Game Fest ?

La cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest aura lieu ce soir, le jeudi 9 juin, à 20h (heure française). Il sera possible de la visionner sur Twitch, YouTube, et même sur Steam si vous le souhaitez. Le replay sera proposé juste après la première diffusion du live, donc aux alentours de 22 heures.

Au programme, deux heures de conférence durant lesquelles Geoff Keighley présentera les jeux de demain, avec quelques surprises au programme et des invités de choix, comme Dwayne Johnson, alias The Rock.

Pendant et après la cérémonie, vous retrouverez de nombreux articles sur notre site traitant de toutes les informations qui seront annoncées durant le Summer Game Fest. Dans la soirée, vous pourrez aussi retrouver notre résumé complet de la conférence, que ce soit par écrit ou en vidéo.

Quels jeux seront présents au Summer Game Fest ?

Geoff Keighley a déjà teasé ou confirmé la présence de nombreux jeux au show de ce soir. Ne lisez donc pas la suite de cet article si vous souhaitez conserver toutes les surprises, même si la plupart sont évidentes.

Voici une première liste de jeux confirmés pour le Summer Game Fest du 9 juin :

Street Fighter 6

Call of Duty: Modern Warfare 2

The Callisto Protocol

Gotham Knights

Marvel’s Midnight Suns

Zenless Zone Zero

Honkai: Star Rail

One Piece Odyssey

Warhammer 40 000 Darktide

Cuphead: The Delicious Last Course

TMNT: Shredder’s Revenge

Le jeu de stratégie de Frost Giant Studios (fondé par d’anciens membres de Blizzard)

Parmi les autres annonces que l’on peut attendre, on peut évidemment citer le nouveau jeu d’horreur de Hideo Kojima, tandis que l’on s’interroge toujours sur les jeux de constructeurs qui pourraient apparaitre ici.

Microsoft doit évidemment se garder des cartouches pour son Xbox-Bethesda Showcase, mais un petit teaser de Starfield ne semble pas non plus être complétement improbable.

Chez Sony, on s’attend à ce que d’autres jeux confirme leur arrivée sur PC, comme Returnal, tandis que les fans de Kratos attendent de savoir si le barbu sera présent pour une date de sortie de God of War Ragnarok. Même si une autre possibilité reste que ce soit le remake de The Last of Us qui soit ici annoncé…

On arrêtera là les paris, et on se donne rendez-vous ce soir pour une conférence que l’on espère être excitante à regarder et à découvrir en votre compagnie sur ActuGaming.