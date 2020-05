Summer Game Fest : Une annonce surprise prévue le 12 mai

Annoncé la semaine dernière, le Summer Game Fest bénéficie désormais d’un site officiel et d’un premier planning. En plus de retrouver l’EA Play Live 2020 et une nouvelle présentation de Cyberpunk 2077, ce dernier indique qu’une annonce surprise est prévue le 12 mai prochain à 18h en France. Le jeu en question sera dévoilé par Geoff Keighley, le créateur de l’événement.

La publication de ce calendrier est l’occasion de rappeler qu’un Inside Xbox entièrement dédié aux développeurs tiers sera diffusé aujourd’hui à 17h. Il devrait durer moins d’une heure et permettra d’avoir un premier aperçu du gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla mais aussi de découvrir « des jeux jamais vus auparavant au cours d’un événement Xbox » selon Phil Spencer. Les titres first-party des studios Xbox ne seront présentés qu’en juillet.

Excited for the kickstart of Xbox 20/20 tomorrow with Inside Xbox. Especially love that all games have never been seen in an Xbox show before. New games for a new generation, studios large and small. Lots more thru the summer #Xbox2020

— Phil Spencer (@XboxP3) May 6, 2020