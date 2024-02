Suicide Squad: Kill the Justice League n’a pas rencontré le succès espéré et personne n’est surpris, sauf Warner Bros

L’avenir du titre déjà en question

On pourrait dire que son statut de jeu service ne l’a pas aidé, mais à l’heure où un Helldivers 2 cartonne, il ne s’agit évidemment pas du seul paramètre à prendre en compte. Suicide Squad: Kill the Justice League n’est en tout cas pas au niveau de ce que l’on peut attendre d’une production de Rocksteady, et Warner Bros n’a pas manqué de le rappeler via un discours de Gunnar Wiedenfels sur l’état de la division jeu vidéo du groupe pour cette prochaine année (relayé par VGC).

Le directeur financier a indiqué qu’il fallait s’attendre à ce que Warner Bros Games rapporte nettement moins d’argent lors des prochains mois, notamment parce qu’il ne bénéficie plus des chiffres de Hogwarts Legacy réalisés l’année dernière, mais aussi parce que Suicide Squad: Kill the Justice League est un échec :

« Cette année, Suicide Squad, l’une de nos principales sorties de jeux vidéo en 2024, n’a pas répondu à nos attentes depuis sa sortie plus tôt dans le trimestre, nous préparant à une comparaison difficile dans le secteur jeu vidéo d’une année sur l’autre pour le premier trimestre. »

Le titre de Rocksteady n’aurait évidemment jamais pu rivaliser avec les chiffres du RPG Harry Potter, mais l’éditeur semble malgré tout déçu des résultats engendrés par son jeu service. Si l’on jette un œil aux chiffres disponibles sur le jeu, on peut voir que son pic de connexions simultanées hier sur Steam n’a pas dépassé les… 914 personnes. Et ce avant même le lancement de sa première saison, censée arriver en mars. Autant dire que l’on se rapproche dangereusement de la situation de Marvel’s Avengers, et à vitesse grand V. Ce qui n’est pas de très bon augure pour le studio et les personnes qui y travaillent, malheureusement.

Suicide Squad: Kill the Justice League est disponible sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series.