Sucker Punch semble être en plein recrutement pour Ghost of Tsushima 2

Avec le succès critique et commercial du premier Ghost of Tsushima, il ne fait nul doute que le studio Sucker Punch penche aujourd’hui sur un tout nouvel épisode, qu’il s’appelle Ghost of Tsushima 2 ou autrement. Et on en a aujourd’hui un nouvel indice, puisque le studio est en plein recrutement, et les offres d’emploi semblent clairement indiquer qu’un nouvel épisode est en cours de développement.

Du renfort pour la suite ?

Le site Tech4Gamers a pu remarquer que Sucker Punch avait mis en ligne des offres d’emploi sur son site officiel concernant plusieurs postes à pourvoir, à savoir celui de Technical Combat Designer et de Senior Combat Designer, ou encore de Encounter Designer.

Ce qui est intéressant ici, c’est la description de ces postes, qui fait clairement écho à la licence Ghost of Tsushima. Il est demandé à ce que les candidats possèdent de l’expérience avec les combats de mêlée et l’infiltration, tout comme sur les scénarios de jeux en monde ouvert. L’accent est vraiment mis sur l’infiltration et le côté action, de quoi largement faire penser à l’aventure de Jin.

Evidemment, il n’est jamais question d’un Ghost of Tsushima 2 directement sur ces annonces, mais à part si Sucker Punch travaille sur une nouvelle licence très similaire à celle-ci, on imagine que la suite du jeu de 2020 se prépare doucement.