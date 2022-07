Sucker Punch dément les rumeurs et affirme qu’aucun jeu Sly ou Infamous n’est en développement

Et voilà une bien triste nouvelle pour terminer la semaine. Alors que l’on avait espoir que des nouveaux épisodes des séries Sly et Infamous soient en développement, notamment suite aux déclarations de certains insiders, le studio Sucker Punch vient couper court à tous les fantasmes possibles, en annonçant noir sur blanc qu’aucun nouveau jeu n’est prévu autour de ces deux licences.

La fin d’une rumeur

Sur le site officiel du studio, un nouveau message vient d’apparaitre pour préparer les 25 ans de Sucker Punch, tout en annonçant quelques petits réglages sur les jeux Infamous, notamment autour des serveurs d’Infamous 2 et du DLC Cole’s Legacy de Second Son, qui va enfin être accessible via tous les territoires.

Mais ce qu’il faut retenir dans cette déclaration, c’est le fait que le studio affirme qu’aucun nouveau jeu Infamous ou Sly n’est actuellement en développement, que ce soit au coeur de Sucker Punch ou chez un autre studio :

« Alors que nos jeux continuent de croître en taille et en complexité, ils nécessitent toute l’attention de notre studio. En nous concentrant sur notre projet actuel, nous n’avons pas l’intention de retrouver inFAMOUS ou Sly Cooper pour le moment, et aucun autre studio ne travaille actuellement sur des projets liés à ces licences non plus. Ces personnages sont très spéciaux et chers à nos cœurs, alors même si nous ne dirions jamais de ne jamais rouvrir ces portes plus tard, pour l’instant, il n’y a pas de jeux inFAMOUS ou Sly Cooper en développement. »

On peut effectivement imaginer qu’avec un potentiel Ghost of Tsushima 2, le studio n’a pas bien le temps (ni le besoin) de se concentrer sur d’autres licences.

Certains pourront croire que le studio ment, mais on se fiera davantage à la parole de Sucker Punch qu’à d’autres. Preuve en est qu’il faut toujours utiliser le conditionnel avec ce genre de rumeurs, et que la prudence est toujours de mise, notamment avec les insiders qui n’ont pas un historique de fiabilité toujours dans le vert.