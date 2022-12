Street Fighter 6 : Les précommandes sont désormais ouvertes pour le jeu de combat

Street Fighter 6 n’a peut-être pas eu l’honneur de passer lors du show principal des Game Awards, mais sa présence lors du pré-show a permis de confirmer la date de sortie du titre, qui avait fuité quelques heures auparavant. Malgré l’effet de surprise complétement gâché, Capcom peut enfin commencer activement la promotion de son jeu avec le début des précommandes, qui se sont ouvertes un peu plus tôt dans la semaine.

Où précommander Street Fighter 6 ?

Maintenant que la date de sortie est connue, il est possible de réserver son exemplaire de Street Fighter 6 pour être fin prêt au combat dès début juin.

Pour rappel, en précommandant le jeu, vous aurez accès à du contenu supplémentaire avec un pack de costumes comprenant des couleurs alternatives pour Chun-Li, Jamie, Manon, Dee Jay, Juri et Ken. Pour le moment, seule l’édition standard est disponible à la précommande chez les différents revendeurs comme Amazon, Fnac ou Micromania.

Amazon

Fnac

Micromania

On ne sait pas encore si et quand l’édition collector (qui comprend des figurines de Luke et Kimberly) sera disponible en précommande, mais cet article sera mis à jour dès que Capcom lancera les hostilités.

Street Fighter 6 sortira le 2 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox Series.