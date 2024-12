Street Fighter 6 : Mai Shiranui fait son entrée dans une première vidéo

Pour sa deuxième année, Street Fighter 6 a décidé de laisser un peu plus de place à des personnages invités d’autres licences. Et puisque Capcom et SNK n’arrêtent jamais de collaborer, ce sont Terry et Mai de Fatal Fury qui ont été choisis pour intégrer le roster de Street Fighter 6. Le blondinet à la casquette est déjà disponible et on attendait maintenant de savoir comment Mai aller s’adapter au style de la licence de Capcom. On en découvre un premier aperçu avec un teaser qui a été publié dans la nuit.