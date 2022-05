Stray Blade prend du retard mais nous explique l’importance de Boji, la créature qui nous accompagne en jeu

Lors de la conférence 505 Games, on a pu découvrir quelques-uns des futurs jeux de l’éditeur, dont beaucoup avaient déjà été annoncés auparavant. C’est le cas de Stray Blade, un action-RPG dévoilé lors de la dernière édition de la gamescom, qui a profité de son showcase pour se montrer un peu plus, en nous présentant du gameplay (dès 17:35 min) qui s’attarde sur la petite mascotte du jeu, Boji (pas le prince de Ranking of Kings, un autre), tout en indiquant qu’il était aussi reporté.

Plus qu’un guide, un vrai compagnon de route

Dans Stray Blade, une créature répondant au nom de Boji accompagnera le protagoniste Farren et lui sera d’une aide précieuse. Il pourra notamment lui prêter main forte en plein combat, mais il pourra également le faire revivre et lui en apprendre plus sur la région d’Acrea et les mystères de la Vallée.

Il agira alors comme une sorte de guide pour Farren, tandis que ce dernier l’aidera à mieux comprendre l’intrigue qui est en train de se jouer. Cependant, si vous n’aimez pas être guidé, une option vous permettra de réduire l’aide apportée par Boji.

Car après tout, l’exploration est décrite comme l’un des piliers du jeu. Elle aura non seulement son importance dans la découverte d’éléments de l’univers du jeu, mais aussi dans les combats, car on pourra trouver des ressources qui nous permettront de crafter de nouvelles armes.

Mauvaise nouvelle cependant pour celles et ceux qui attendaient le jeu : Stray Blade ne sortira pas en 2022 comme cela était initialement prévu, mais en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Une bêta publique aura aussi lieu dans les prochains mois, et plus de précisions seront partagées à une date ultérieure.