Aperçu Stray Blade – Le Souls à l’esthétique Kingdom of Amalur est-il captivant ?

Stray Blade est un titre qui est passé relativement inaperçu, mais qui était quand même bien là pour la Gamescom 2022. Initialement montré pendant la conférence de 505 Games en mai dernier, le bébé de Point Blank Games était jouable, et nous avons pu le tester un petit moment avec le développeur présent sur place. Est-il vraiment convaincant pour l’heure ?

Conditions de l’aperçu : Nous avons joué à la version alpha de Stray Blade durant 35 minutes, contenant deux zones à explorer et un boss à éliminer. Le jeu a été testé sur PC à la manette.

Le Souls-like Accessible

Stray Blade sera un Souls-like dans son ADN, ce que nous a confirmé le développeur avant que l’on commence à jouer. Et c’est bien le cas. Notez tout d’abord la possibilité de choisir le sexe de notre personnage, mais cela n’aura aucun impact sur le gameplay, qui restera identique. Du côté des régions, nous en aurons trois à explorer au total dans le jeu final, et sachez que nous n’avons pu voir qu’une forêt ainsi qu’une grotte dans cette démo, soit des environnements pas réellement originaux.

Sur le gameplay maintenant, Stray Blade tente d’être un Souls, tout en étant un peu plus accessible. Dans la pratique, le soft nous propose des combats minutieux où chaque coup vous sera forcément fatal. Néanmoins, les coups portés sont beaucoup plus dynamiques, et le jeu offre un système de parade parfaite bien ficelé. Il y a même la possibilité d’effectuer des exécutions sur nos adversaires une fois étourdis. Il faut le dire, le gameplay fonctionne bien pour le moment, mais il reste relativement classique et finalement peu inspiré. En effet, on retrouve les ingrédients d’un Souls-like avec également un verrouillage des ennemis, mais avec en revanche des animations relativement rigides pour l’heure.

Bien entendu, comme les autres Souls du marché, Stray Blade aura à disposition des arbres où vous pourrez réapparaitre une fois mort. Cela régénèrera vos potions, mais également les ennemis à proximité. Le soft est très loin de partir sur quelques chose de surprenant, même si l’arbre de compétences montré pourrait nous donner la possibilité de changer de classes à tout moment et donc d’armes à porter. Notez la présence de la forge, un outil permettant d’améliorer les armes via des ingrédients à ramasser sur les diverses zones. Il s’agissait hélas d’une chose impossible à voir sur cette démo. On espère que le système de jeu n’en restera pas moins solide, bien que vu et revu.

La once d’originalité pourrait provenir du compagnon d’arme, Boji. Comme notre protagoniste, la bestiole aura aussi son propre arbre de compétences que nous pourrons améliorer. Notre créature sera d’ailleurs utile car elle pourra nous aider en plein combat, et ainsi nous sortir de situations relativement périlleuses. La complémentarité avec Boji est mine de rien plaisante, mais c’est tout ce que l’on pourra vraiment trouver d’inédit sur Stray Blade pour l’heure.

Un aspect customisation dans une esthétique proche d’un Kingdom of Amalur

La classicité sera encore flagrante concernant le monde de Stray Blade. La progression devrait ressembler à celle d’un Souls avec pas mal d’ennemis à battre sur le chemin, et nous n’avons pas senti que le jeu de Point Blank Games proposait quelque chose de diamétralement différent d’un Elden Ring. Chose assez décevante en somme. La démo que nous avons pu tester s’achevait sur combat tendu contre une immense araignée et ses sbires dans un endroit clos. Mais malheureusement, cet affrontement était bourré de bugs. Nous sommes sur une alpha certes, mais il faudra réellement corriger ces énormes bévues sur le produit fini car pour le moment, en plus d’un manque d’originalité et de personnalité, Stray Blade n’est pas si bien parti que ça.

Le titre proposera des généraux à défaire sur les trois différentes régions. Et visiblement, cela nous donnera la possibilité de glaner de nouvelles compétences ou des plans de constructions d’armes ou d’armures, à utiliser via la forge, que nous avons mentionnée un peu plus haut. Il y aura donc bel et bien un niveau de customisation agréable, bien que nous attendons également de le voir en action dans une prochaine preview ou sur le jeu final.

Pour la patte graphique, Stray Blade a clairement ses forces et ses faiblesses. En dépit d’un aspect coloré fort attirant et de détails fort sympathiques, la production du studio Point Blank Games ne proposera certainement pas un moteur graphique flamboyant. Pour un jeu qui sortira sur PS5 et Xbox Series X|S, le Souls-like sera tout juste passable, et a encore, qui plus est, des bugs à son actif, dont au niveau de l’IA. Autant dire que le titre n’a clairement pas grand-chose pour lui, même si Stray Blade ne sera pas moche non plus. Et pour la direction artistique, le bébé de Point Blank Games aura de gros airs de Kingdom of Amalur: Reckoning. Le développeur a même concédé que pas mal de joueurs avaient mentionné le titre d’EA à la sortie du trailer du soft et ils n’ont pas tort.