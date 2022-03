Stranger of Paradise Final Fantasy Origin : Un vrai chaos ? Test en vidéo

Annoncé lors de l’E3 2021, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est un nouvel action RPG chapeauté par Square Enix dans l’univers de Final Fantasy, et plus particulièrement, du premier épisode. Empruntant de nombreuses mécaniques à la série NiOh, le titre nous propose de suivre un groupe de joyeux lurons à travers une aventure aussi nanardesque que dépitant : un constat mitigé, qui pourtant, relève de très bonnes idées dans le gameplay. On vous dit tout dans cette vidéo.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S et PlayStation 5 depuis ce 18 mars 2022.